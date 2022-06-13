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  4. Франция – Хорватия, Дания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
Франция
17 0 : 1
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 июня 2022, 21:45 | Обновлено 13 июня 2022, 21:58
330
1

Франция – Хорватия, Дания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций

13 июня 2022, 21:45 | Обновлено 13 июня 2022, 21:58
330
1
Франция – Хорватия, Дания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.

Вечером – два поединка в Лиге A: Франция – Хорватия, Дания – Австрия.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Дания – Австрия [Футбол 1]
  • 21:45. Франция – Хорватия [Футбол 2]

Лига наций B

  • 21:45. Исландия – Израиль

Лига наций C

  • 17:00. Казахстан – Словакия – 2:1
  • 19:00. Азербайджан – Беларусь – 2:0
📺 Видеотрансляция

События матча

5’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Mac_Gyver
Одинадцятиметровий дали такий само як на Ярмоленко... не дали.
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