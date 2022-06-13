Лига наций13 июня 2022, 21:45 | Обновлено 13 июня 2022, 21:58
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Франция – Хорватия, Дания – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций
13 июня 2022, 21:45 | Обновлено 13 июня 2022, 21:58
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13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.
Вечером – два поединка в Лиге A: Франция – Хорватия, Дания – Австрия.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Дания – Австрия [Футбол 1]
- 21:45. Франция – Хорватия [Футбол 2]
Лига наций B
- 21:45. Исландия – Израиль
Лига наций C
- 17:00. Казахстан – Словакия – 2:1
- 19:00. Азербайджан – Беларусь – 2:0
События матча
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
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