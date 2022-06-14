Лига чемпионов14 июня 2022, 05:27 | Обновлено 14 июня 2022, 05:32
5
0
Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 05:27 | Обновлено 14 июня 2022, 05:32
5
0
13 июня прошел матч 4-го тура Лиги наций.
Дания дома уверенно обыграла Австрию (2:0) и лидирует в группе A1.
Лига наций A. 4-й тур, 13 июня
21:45. Дания – Австрия – 2:0
Гол: Йонас Вінд, 21, Сков Ольсен, 37.
Турнирная таблица
Видеообзор матча
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2022, 21:05 4
Состоялись матчи четвертого тура в группе С3
Футбол | 13 июня 2022, 07:00 0
Зинедин Зидан отказался работать в Париже
Киберспорт | 14.06.2022, 03:59
Бокс | 13.06.2022, 10:51
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2022, 14:27 4
13.06.2022, 13:23 1
MMA
12.06.2022, 15:40 1
13.06.2022, 16:13 7
12.06.2022, 20:15 1
12.06.2022, 22:41 1
12.06.2022, 22:05 1