Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Дания
13.06.2022, FT 2 : 0
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 июня 2022, 05:27 | Обновлено 14 июня 2022, 05:32
5
0

Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 05:27 | Обновлено 14 июня 2022, 05:32
5
0
Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

 13 июня прошел матч 4-го тура Лиги наций.

Дания дома уверенно обыграла Австрию (2:0) и лидирует в группе A1.

Лига наций A. 4-й тур, 13 июня

21:45. Дания – Австрия – 2:0

Гол: Йонас Вінд, 21, Сков Ольсен, 37.

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
По теме:
Франция – Хорватия – 0:1. Реванш за финал ЧМ. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Австралия победила Перу в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ДАЛИЧ о победе над Францией: «Наконец-то мы получили то, что заслужили»
сборная Дании по футболу сборная Австрии по футболу Лига наций видео голов и обзор Йонас Винд Андреас Сков Ольсен
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси
Футбол | 13 июня 2022, 21:05 4
Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси
Лига наций. Казахстан сенсационно обыграл Словакию, поражение Беларуси

Состоялись матчи четвертого тура в группе С3

Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Футбол | 13 июня 2022, 07:00 0
Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Стало известно, кто возглавит ПСЖ

Зинедин Зидан отказался работать в Париже

Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
Киберспорт | 14.06.2022, 03:59
Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
Natus Vincere остаются на третьем месте в мировом рейтинге CS:GO
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13.06.2022, 10:51
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
Рой Джонс невнятно ответил Владимиру Кличко
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
Промоутер Джошуа: «Проиграть Усику - не катастрофа. Он сейчас номер один»
13.06.2022, 14:27 4
Бокс
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари
12.06.2022, 15:40 1
Авто/мото
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
13.06.2022, 16:13 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
12.06.2022, 22:41 1
Футбол
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
12.06.2022, 22:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем