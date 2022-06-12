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Лига наций
Дания
13.06.2022 21:45 - : -
Австрия
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Лига наций
12 июня 2022, 13:36 | Обновлено 12 июня 2022, 13:41
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0

Дания - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Датчане могут повторно обыграть австрийцев в нынешней кампании

12 июня 2022, 13:36 | Обновлено 12 июня 2022, 13:41
32
0
Дания - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 июня, в Копенгагене на арене «Паркен Стэдиум» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Дании примет команду Австрии. Стартовый свисток 39-летнего арбитра из Испании Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда Каспера Хьюлманна в турнирной таблице квартета 1 Дивизиона А занимает первое место, имея шесть очков после трех сыгранных матчей. Это на два пункта больше, чем у сборных Австрии и Хорватии, которые делят 2-3 позиции.

На старте кампании датчане повергли в шок в Париже сборную Франции, сумев одержать над ней волевую победу со счетом 2:1. Затем с аналогичным результатом скандинавы также на выезде обыграли команду Австрии.

Разочарование сборную Дании постигло на своем поле в третьей игре турнира. Против Хорватии старания парней Хьюлманна оказались тщетными – они проиграли со счетом 0:1.

Австрия

Подопечные Ральфа Рангника, как и датчане, начали выступления в нынешней Лиге наций с победы. Они в Хорватии смогли по-крупному озадачить хозяев, добившись над ними успеха с крупным перевесом – 3:0.

Во второй игре турнира австрийцы в родных стенах были преисполнены рвения продлить победную серию. Но у их соперников – датчан – оказались свои планы. В результате, встреча завершилась поражением альпийцев – 1:2.

Чуть реабилитировались игроки сборной Франции перед своими поклонниками в третьем туре. Они также дома поделили очки с французами – ничья 1:1.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Нельссон, Андерсен, Кристенсен, Мехле, Хейбьерг, Эриксен, Йенсен, Дамсгард, Корнелиус, Поульсен.

Австрия: Пенц – Траунер, Пош, Алаба, Вебер, Зайвальд, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Баумгартнер, Каладжич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

13 июня, понедельник

Дания - Австрия
Копенгаген. «Паркен Стэдиум». 21:45
Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес (Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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