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  4. Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Франция
13.06.2022 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
12 июня 2022, 23:05 | Обновлено 12 июня 2022, 23:06
152
0

Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Еще одно повторение финала ЧМ-2018

12 июня 2022, 23:05 | Обновлено 12 июня 2022, 23:06
152
0
Франция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 июня, в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Франции примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция 

 

Сборная Франции не очень удачно выступает в текущем розыгрыше Лиги наций и перед четвертым туром занимает последнее место в своей группе. В трех матчах команда Дидье Дешама набрала всего два очка при разнице голов 3:4. Действующие чемпионы мира явно готовятся защитить свое звание в Катаре, но и в менее важных соревнованиях привыкли выступать гораздо успешнее. Не даром они еще и действующий чемпионы прошлого сезона Лиги наций.

В матче с хорватами «трехцветным» не желательно терять очки, иначе велики шансы того, что в следующем розыгрыше ЛН придется покорять моря второго по значимости дивизиона. Франция по статусу этого себе позволить не может, но и большой уверенности в их обязательной победе нет. 

В предстоящей встрече на поле мы точно не увидим травмированного Н’Голо Канте, также есть вопросы по Люке Эрнандесу.

 

Хорватия

 

Хорваты идут третьими в квартете и тоже не прочь остаться в элите. После минимальной победы над Данией эти шансы солидно возросли, в Сен-Дени их можно закрепить. Парни Златко Далича могут дать бой абсолютно любому сопернику, малейшая потеря концентрации хозяев будет стоить им очень дорого. Вице-чемпионы мира вряд ли уже забыли избиение в финале прошлого ЧМ, против этого соперника настрой точно будет максимальным. Да и уйти на летнюю паузу хотелось бы не на последней строчке. Но в этой группе возможны любые результаты.

В лазарете хорватов Борна Соса и Борна Баришич, к этой встрече они вряд ли сумеют восстановиться. 

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что результат матча будет близким. Нашей ставкой будет позиция – Ф(+1,5) на Хорватию с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Франция: Меньян, Кунде, Кимпембе, Салиба, Клаусс, Гендузи, Тчуамени, Т. Эрнандес, Нкунку, Мбаппе, Йеддер.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Ковачич, Модрич, Пашалич, Влашич, Оршич, Крамарич.

13 июня, понедельник

Франция – Хорватия
Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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