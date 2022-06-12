В понедельник, 13 июня, в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором сборная Франции примет национальную команду Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Сборная Франции не очень удачно выступает в текущем розыгрыше Лиги наций и перед четвертым туром занимает последнее место в своей группе. В трех матчах команда Дидье Дешама набрала всего два очка при разнице голов 3:4. Действующие чемпионы мира явно готовятся защитить свое звание в Катаре, но и в менее важных соревнованиях привыкли выступать гораздо успешнее. Не даром они еще и действующий чемпионы прошлого сезона Лиги наций.

В матче с хорватами «трехцветным» не желательно терять очки, иначе велики шансы того, что в следующем розыгрыше ЛН придется покорять моря второго по значимости дивизиона. Франция по статусу этого себе позволить не может, но и большой уверенности в их обязательной победе нет.

В предстоящей встрече на поле мы точно не увидим травмированного Н’Голо Канте, также есть вопросы по Люке Эрнандесу.

Хорватия

Хорваты идут третьими в квартете и тоже не прочь остаться в элите. После минимальной победы над Данией эти шансы солидно возросли, в Сен-Дени их можно закрепить. Парни Златко Далича могут дать бой абсолютно любому сопернику, малейшая потеря концентрации хозяев будет стоить им очень дорого. Вице-чемпионы мира вряд ли уже забыли избиение в финале прошлого ЧМ, против этого соперника настрой точно будет максимальным. Да и уйти на летнюю паузу хотелось бы не на последней строчке. Но в этой группе возможны любые результаты.

В лазарете хорватов Борна Соса и Борна Баришич, к этой встрече они вряд ли сумеют восстановиться.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что результат матча будет близким. Нашей ставкой будет позиция – Ф(+1,5) на Хорватию с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Франция: Меньян, Кунде, Кимпембе, Салиба, Клаусс, Гендузи, Тчуамени, Т. Эрнандес, Нкунку, Мбаппе, Йеддер.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Ковачич, Модрич, Пашалич, Влашич, Оршич, Крамарич.

13 июня, понедельник