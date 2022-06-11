Боялся, что они не выдержат 3 матча за 7 дней. Коуч Хорватии рад победе

10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций. Марио Пашалич принес первую победу в турнире Хорватии в игре против Дании (1:0).

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

«Я боялся, что футболисты не выдержат 3 матча за 7 дней, но они сыграли фантастически. Они бежали и играли с полной энергией. Все это пригодится нам в понедельник в матче с Францией».

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд:

«Мы победили в двух гостевых встречах с Францией и Австрией. Считаю, сегодня мы увидели матч между двумя равными командами. В понедельник нам в первую очередь будут нужны игроки, у которых будут силы бежать. Это главная задача. Посмотрим, как все сложится».

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич:

«Матч получился сложным. Мы знали, что у Дании хорошая команда, она это продемонстрировала в двух последних матчах, а также на последнем Евро. В первом тайме игра у нас не совсем ладилась, но после перерыва мы взяли ситуацию под контроль. К счастью, мы забили, после чего стали действовать спокойнее».

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен:

«Мы бились, это был тяжелый матч. Думаю, таймы получились совершенно разными. В первом мы много владели мячом и создавали голевые моменты, нам просто не хватало последнего паса, чтобы открыть счет. После выхода Модрича и Ковачича ситуация с владением мячом изменилась, и мы играли недостаточно активно, чтобы его возвращать».