Лига наций10 июня 2022, 21:45 |
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Австрия – Франция, Дания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 10 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций
10 июня 2022, 21:45 |
862
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10 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.
Вечером идут два поединка в Лиге A: Австрия – Франция, Дания – Хорватия
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций
- 21:45. Австрия – Франция [Футбол 1]
- 21:45. Дания – Хорватия [Футбол 2]
Лига наций B
- 21:45. Албания – Израиль
Лига наций C
- 19:00. Азербайджан – Словакия – 0:1
- 21:45. Беларусь – Казахстан
Лига наций D
- 19:00. Молдова – Латвия – 2:4
- 21:45. Андорра – Лихтенштейн
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