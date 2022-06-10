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Лига наций
Дания
28 0 : 0
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
10 июня 2022, 21:45 |
862
0

Австрия – Франция, Дания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 10 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций

10 июня 2022, 21:45 |
862
0
Австрия – Франция, Дания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером идут два поединка в Лиге A: Австрия – Франция, Дания – Хорватия

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций

  • 21:45. Австрия – Франция [Футбол 1]
  • 21:45. Дания – Хорватия [Футбол 2]

Лига наций B

  • 21:45. Албания – Израиль

Лига наций C

  • 19:00. Азербайджан – Словакия – 0:1
  • 21:45. Беларусь – Казахстан

Лига наций D

  • 19:00. Молдова – Латвия – 2:4
  • 21:45. Андорра – Лихтенштейн
📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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