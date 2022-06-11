Три очка были более чем реальны. Дешам огорчен, что Франция потеряла очки

10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций. В игре против Австрии Килиан Мбаппе спас ничью для Франции (1:1), забив гол на 83-й минуте.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник:

«Для чего мы играем в футбол? Конечно, для удовольствия. И удовольствия больше, когда побеждаешь. Мы пропустили два необязательных мяча в матче с Данией и Францией, оба после стандартов. Да, мы сыграли хорошо, но не стоит нас поздравлять, поскольку мы были очень близки к тому, чтобы взять три очка».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

«Три очка были более чем реальны. Обидно. Многие наши игроки были истощены, но это не оправдание. Я рад, что Килиан Мбаппе был готов сыграть полчаса, это очень важный для нас игрок. Мы хотели больше задействовать фланги, поэтому вернулись к схеме 4–2–3–1. В результате с флангов мы создали много опасных моментов, задумка сработала».

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе:

«Мы не победили и не добыли результат, который хотели в этом матче. Продолжим работать и постараемся выиграть в понедельник. Горевать о неиспользованных моментах не стоит, надо гордиться тем, что у тебя получилось. Я не полностью здоров, но если тренер нуждается во мне, я готов. В конце концов, это последний матч перед отпуском, можно немного поднапрячься».

Капитан сборной Австрии Давид Алаба:

«Я больше разочарован, чем рад. Да, у сборной Франции было больше моментов, но мы были очень близки к победе. Это были два совершенно разных тайма».

Вратарь сборной Австрии Патрик Пенц:

«Должен признать, нам немного повезло. После перерыва нам не хватало мощи. Килиан Мбаппе – один из лучших игроков мира. Ответный гол стал отличным свидетельством его класса».