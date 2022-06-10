В пятницу, 10 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится матч 3-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Австрии примет команду Франции. Стартовый свисток 42-летнего арбитра из Греции Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Подопечные Ральфа Рангника, который возглавил австрийскую дружину незадолго до старта в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА, в турнирной таблице своего квартета занимают второе место. Имея в активе 3 очка, они уступают лишь команде Дании, имеющей шесть баллов из шести.

В премьерной игре розыгрыша Австрия на выезде убедительно разобралась со сборной Хорватии – 3:0. Такой результат на почин работы с командой Рангника стал небольшой сенсацией. Особенно в свете того, какие до этого у немецкого специалиста были результаты во главе «Ман Юнайтед», где он временно занимал пост главного тренера.

А вот во второй игре турнира альпийцы в родных стенах уступила датчанам со счетом 1:2. Такой исход поединка также стал неожиданным, ведь сборная Австрии хоть не была фаворитом, но играла дома, что должно было ей в определенной степени помочь. Не помогло.

Франции

Действующие чемпионы мира имеют на сегодня в группе Лиги наций только один зачетный балл, и занимают третью позицию. Стартовали они с домашнего поражения от датской сборной – 1:2. При этом «трехцветные» по ходу встречи вели в счете, но затем дважды пропустили, а вернуться в игру так и не смогли.

Во второй игре нынешнего розыгрыша евротурнира Франция в гостях разошлась миром с командой Хорватии – 1:1. Балканцы были хорошо мотивированы после поражения 0:3 от Австрии, и играли на своем поле. В итоге они всеми этими благополучными факторами воспользовались, и не проиграли, будучи андердогом встречи.

Ориентировочные составы

Австрия: Линднер – Пош, Вебер, Алаба, Лайнер, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Вайман, Арнаутович, Каладжич.

Франция: Льорис – Кунде, Кимпембе, Т. Эрнандес, Клаусс, Канте, Тчуамени, Л. Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.75 по линии Parimatch.

10 июня, пятница