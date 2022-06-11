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  4. Австрия – Франция – 1:1. Мбаппе спас от поражения. Видео голов и обзор игры
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Австрия
10.06.2022, FT 1 : 1
Франция
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Лига наций
11 июня 2022, 01:20 | Обновлено 11 июня 2022, 01:39
92
0

Австрия – Франция – 1:1. Мбаппе спас от поражения. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 01:20 | Обновлено 11 июня 2022, 01:39
92
0
Австрия – Франция – 1:1. Мбаппе спас от поражения. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций.

Килиан Мбаппе спас ничью для Франции, забив гол с кувырком на 83-й минуте.

Лига наций. 3-й тур, 10 июня

21:45. Австрия – Франция – 1:1

Голы: Вайман, 37 – Мбаппе, 83.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Вайманн (Австрия).
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Источник Sport.ua
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