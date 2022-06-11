Лига наций11 июня 2022, 01:20 | Обновлено 11 июня 2022, 01:39
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Австрия – Франция – 1:1. Мбаппе спас от поражения. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 июня 2022, 01:20 | Обновлено 11 июня 2022, 01:39
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10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций.
Килиан Мбаппе спас ничью для Франции, забив гол с кувырком на 83-й минуте.
Лига наций. 3-й тур, 10 июня
21:45. Австрия – Франция – 1:1
Голы: Вайман, 37 – Мбаппе, 83.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Вайманн (Австрия).
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