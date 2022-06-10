В пятницу, 10 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится матч третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором в рамках лиги A1 сыграют Дания и Хорватия. Стартовый свисток рефери Бартоша Франковски из Торуни (Польша) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Дания



Сверхмощный старт в третьем по счету розыгрыше Лиги наций показала в двух турах до этого команда Каспера Хьюлманда, поэтому на данный момент со 100% показателем возглавляет турнирную таблицу. Волевая победа над Францией на чужом поле (2:1) уже виделась достаточно серьезным достижением, однако затем «датский динамит» взорвался еще и под ногами австрийских футболистов (2:1), что в корне поменяло изначальные расклады в данном квартете.

С учетом того, как неохотно ведут борьбу за первую строчку явные фавориты в лице коллектива Дидье Дешама, у полуфиналистов прошлогоднего чемпионата Европы-2020 есть все шансы выйти в плей-офф еще и в Лиге наций. Для этого им просто надо продолжать играть в том же духе, тем более, что календарь ближайших матчей позволяет отложить на конец сентября ответный матч против обозленных французов. Таким образом, предстоящая игра будет носить для «красно-белых» определяющий характер.

Хорватия



В достаточно тяжелой группе команда Златко Далича стартовала далеко не лучшим образом, что, определенно, еще скажется для нее в негативном контексте во время дальнейшей борьбы за выживание в дивизионе A. Да, уже к экватору группового этапа мы можем с уверенностью говорить, что против датчан в их текущей форме, скорее всего, ни одна из команд первого квартета не сможет бороться на длинной дистанции. «Клетчатые» при этом еще и успели разгромно уступить Австрии (0:3), что только ухудшило прогнозы относительно их судьбы.

В добавок ко всему прочему, календарь Хорватии в ближайшее время совершенно не видится благосклонным для решения турнирных задач. Июньский международный цикл завершится для команды Далича матчем против действующих чемпионов мира и обладателей трофея Лиги наций, а уже в конце сентября ей предстоит играть против Дании на своем поле. По большому счету, любая потеря очков в предстоящем матче отсечет «клетчатых» от плей-офф, а возможное поражение еще и досрочно решит вопрос относительно главного аутсайдера.

Ориентировочные составы



Дания: Шмайхель – Нельсон, Вестергор, Андерсен – Мехле, Дилейни, Хойбьерг, Кристенсен – Дамсгор — Корнелиус, Брайтвейт.

Хорватия: Ливакович – Соса, Понграчич, Чалета-Цар, Врсалько – Ковачич, Брозович, Модрич – Брекало, Крамарич, Майер.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева одержат третью победу подряд в этом розыгрыше Лиги наций. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Дания (-1) с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

10 июня, пятница