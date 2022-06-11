Лига наций11 июня 2022, 02:20 | Обновлено 11 июня 2022, 02:35
48
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Дания – Хорватия – 0:1. Победный мяч Пашалича. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 июня 2022, 02:20 | Обновлено 11 июня 2022, 02:35
48
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10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций.
Марио Пашалич принес первую победу в турнире Хорватии.
Лига наций. 3-й тур, 10 июня
21:45. Дания – Хорватия – 0:1
Гол: Пашалич, 69.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
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