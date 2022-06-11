Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Хорватия – 0:1. Победный мяч Пашалича. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Дания
10.06.2022, FT 0 : 1
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 июня 2022, 02:20 | Обновлено 11 июня 2022, 02:35
48
0

Дания – Хорватия – 0:1. Победный мяч Пашалича. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 02:20 | Обновлено 11 июня 2022, 02:35
48
0
Дания – Хорватия – 0:1. Победный мяч Пашалича. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций.

Марио Пашалич принес первую победу в турнире Хорватии.

Лига наций. 3-й тур, 10 июня

21:45. Дания – Хорватия – 0:1

Гол: Пашалич, 69.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
По теме:
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Австрия – Франция – 1:1. Мбаппе спас от поражения. Видео голов и обзор игры
Венгрия – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу Лига наций Марио Пашалич Дания - Хорватия видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 11 июня 2022, 03:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Футбол | 10 июня 2022, 10:06 49
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?

Обозреватель Sport.ua размышляет над дальнейшей судьбой наставника «сине-желтых»

Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Футбол | 10.06.2022, 19:09
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Футбол | 10.06.2022, 22:22
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Война | 10.06.2022, 11:08
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
09.06.2022, 20:03 3
Другие виды
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 8
Теннис
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 10
Война
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
10.06.2022, 10:43 6
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
09.06.2022, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем