Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией

В матче 2-го тура Лиги наций Дания одержала трудную выездную победу над Австрией (2:1).

Старт поединка был задержано на 1,5 часа из-за того, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством. После их устранения матч начался в 22:15 по местному времени (23:15 по Киеву) и завершился уже на следующие сутки.

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. После перерыва Ксавер Шлагер сравнял счет, однако на 84-й минуте Йенс Стрюгер Ларсен забил второй гол для датчан.

Дания захватила лидерство в группе (6 очков), у Австрии осталось 3 балла. В другом поединке группы Хорватия и Франция сыграли вничью (1:1) и набрали по 1 очку.

Лига наций A1

2-й тур, 6 июня, Вена (Австрия)

23:15. Австрия – Дания – 1:2

Голы: Шлагер, 67 – Хейбьерг, 28, Стрюгер Ларсен, 84.

Австрия: Пенц, Фридль (Вебер, 78), Пош (Дансо, 63), Алаба, Зайвальд, Триммель, Любичич (Забитцер, 46), Баумгартнер (Арнаутович, 46), Лаймер, Шлагер, Калайджич (Грегорич, 46)

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор (Сков Ольсен, 52), Нельссон, Меле (Стрюгер Ларсен, 66), Кристенсен, Йенсен (Дилэйни, 80), Эриксен, Хейбьерг, Брэйтуэйт (Корнелиус, 52), Поульсен (Дамсгор, 51)

Предупреждения: Поульсен, 35, Йенсен, 65.

Судья: Коллам (Шотландия)

Турнирная таблица

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine