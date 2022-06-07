Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Лига наций
Австрия
06.06.2022, FT 1 : 2
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 июня 2022, 01:15 | Обновлено 07 июня 2022, 02:03
122
0

Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией

Старт поединка Лиги наций в Вене был задержан из-за проблем с освещением

07 июня 2022, 01:15 | Обновлено 07 июня 2022, 02:03
122
0
Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Лиги наций Дания одержала трудную выездную победу над Австрией (2:1).

Старт поединка был задержано на 1,5 часа из-за того, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством. После их устранения матч начался в 22:15 по местному времени (23:15 по Киеву) и завершился уже на следующие сутки.

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. После перерыва Ксавер Шлагер сравнял счет, однако на 84-й минуте Йенс Стрюгер Ларсен забил второй гол для датчан.

Дания захватила лидерство в группе (6 очков), у Австрии осталось 3 балла. В другом поединке группы Хорватия и Франция сыграли вничью (1:1) и набрали по 1 очку.

Лига наций A1

2-й тур, 6 июня, Вена (Австрия)

23:15. Австрия – Дания – 1:2

Голы: Шлагер, 67 – Хейбьерг, 28, Стрюгер Ларсен, 84.

Австрия: Пенц, Фридль (Вебер, 78), Пош (Дансо, 63), Алаба, Зайвальд, Триммель, Любичич (Забитцер, 46), Баумгартнер (Арнаутович, 46), Лаймер, Шлагер, Калайджич (Грегорич, 46)

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор (Сков Ольсен, 52), Нельссон, Меле (Стрюгер Ларсен, 66), Кристенсен, Йенсен (Дилэйни, 80), Эриксен, Хейбьерг, Брэйтуэйт (Корнелиус, 52), Поульсен (Дамсгор, 51)

Предупреждения: Поульсен, 35, Йенсен, 65.

Судья: Коллам (Шотландия)

Турнирная таблица

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций
Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»
Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
сборная Дании по футболу сборная Австрии по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 03:45 11
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина

Героем поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси

Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Теннис | 06 июня 2022, 21:30 0
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича

Обзор главных событий Ролан Гаррос 2022

Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Футбол | 06.06.2022, 20:04
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Футбол | 06.06.2022, 12:35
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Футбол | 06.06.2022, 22:39
Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Гасперини завтра может покинуть Аталанту
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
05.06.2022, 01:10 2
MMA
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
05.06.2022, 18:30 4
Футбол
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
НХЛ. Одна победа до финала Кубка Стэнли. Колорадо вновь обыграл Эдмонтон
НХЛ. Одна победа до финала Кубка Стэнли. Колорадо вновь обыграл Эдмонтон
05.06.2022, 06:31
Хоккей
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем