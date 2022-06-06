Лига наций06 июня 2022, 23:15 | Обновлено 06 июня 2022, 23:20
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Австрия – Дания. Старт матча задержан на 1,5 часа. Смотреть онлайн LIVE
На стадионе возникли проблемы с электричеством
06 июня 2022, 23:15 | Обновлено 06 июня 2022, 23:20
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Начало матча 2-го тура Лиги наций между Австрией и Данией задерживается.
Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством.
Update: Матч начался в 23:15 по Киеву.
В другом поединке группы встречаются Хорватия и Франция.
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