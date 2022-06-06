Австрия – Дания. Старт матча задержан на 1,5 часа. Смотреть онлайн LIVE

Начало матча 2-го тура Лиги наций между Австрией и Данией задерживается.

Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством.

Update: Матч начался в 23:15 по Киеву.

В другом поединке группы встречаются Хорватия и Франция.