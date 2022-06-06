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Лига наций
06 июня 2022, 23:15 | Обновлено 06 июня 2022, 23:20
4650
1

Австрия – Дания. Старт матча задержан на 1,5 часа. Смотреть онлайн LIVE

На стадионе возникли проблемы с электричеством

06 июня 2022, 23:15 | Обновлено 06 июня 2022, 23:20
4650
1
Австрия – Дания. Старт матча задержан на 1,5 часа. Смотреть онлайн LIVE
Twitter

Начало матча 2-го тура Лиги наций между Австрией и Данией задерживается.

Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене возникли проблемы с электричеством.

Update: Матч начался в 23:15 по Киеву.

В другом поединке группы встречаются Хорватия и Франция.

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Источник Sport.ua
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zzg77
Рашистские диверсанты! Австрия прямо кишит ими!!!
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