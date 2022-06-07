Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Дания – 1:2. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Австрия
06.06.2022, FT 1 : 2
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 июня 2022, 05:05 |
75
0

Австрия – Дания – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги наций

07 июня 2022, 05:05 |
75
0
Австрия – Дания – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Лиги наций Дания одержала трудную выездную победу над Австрией (2:1).

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Дания).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (Австрия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
По теме:
Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»
Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций
Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»
сборная Дании по футболу сборная Австрии по футболу Лига наций видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Футбол | 07 июня 2022, 00:40 3
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей

Задание выглядит невыполнимым, поэтому сине-желтые сыграют в плей-офф

ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
Футбол | 06 июня 2022, 12:10 3
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити

С такого ракурса повтор мы еще не видели

Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Футбол | 06.06.2022, 12:35
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Футбол | 06.06.2022, 12:44
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Футбол | 06.06.2022, 20:09
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
05.06.2022, 22:00 14
Футбол
НХЛ. Одна победа до финала Кубка Стэнли. Колорадо вновь обыграл Эдмонтон
НХЛ. Одна победа до финала Кубка Стэнли. Колорадо вновь обыграл Эдмонтон
05.06.2022, 06:31
Хоккей
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 21:30
Теннис
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
05.06.2022, 21:45 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем