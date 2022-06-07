Лига наций07 июня 2022, 05:05 |
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Австрия – Дания – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги наций
07 июня 2022, 05:05 |
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В матче 2-го тура Лиги наций Дания одержала трудную выездную победу над Австрией (2:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стрюгер-Ларсен (Дания).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (Австрия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
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