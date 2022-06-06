Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия - Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Австрия
06.06.2022 21:45 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
06 июня 2022, 15:50 | Обновлено 06 июня 2022, 16:18
229
0

Австрия - Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Команды постараются поддержать победный старт в в группе 1 Лиги А розыгрыша

06 июня 2022, 15:50 | Обновлено 06 июня 2022, 16:18
229
0
Австрия - Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится матч второго тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Австрии примет команду Дании. Стартовый свисток 43-летнего арбитра из Шотландии Уильяма Коллама прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Альпийцы, как известно, перед началом борьбы в группе Лиги наций УЕФА пошли на смену наставника. Их возглавил бывший временный наставник английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Дебют 63-летнего немца во главе австрийской дружины пришелся на матч первого тура евротурнира для сборных на поле Хорватии.

Премьера получилась у Рангника и его подопечных успешной. Игра, проходившая в Осиеке, принесла австрийцам победу со счетом 3:0. Стоит вспомнить, что счет альпийцы открыли незадолго до перерыва, а в середине второго тайма за три минуты смогли довести свое преимущество до крупного.

Дания

Скандинавская сборная смогла взять в розыгрыше Лиги наций УЕФА сенсационный старт. В первом туре ей выпало сойтись в Париже со все еще действующими чемпионами мира - французами. Хозяева были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили.

В дебюте второго тайма «трехцветные» первыми добились успеха, после чего вели в счете немногим более четверти часа. А затем состоялся один гол Корнелиуса, а на 88-й минуте второй, который принес Дании победу – 2:1.

Ориентировочные составы

Австрия: Линднер – Дансо, Лайнер, Вебер, Триммель, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Вейманн, Арнаутович, Грегорич.

Дания: Шмейхель – Вестергор, Андерсен, Нельссон, Мехле, Хейбьерг, Дилэйни, Дамсгард, Эриксен, Сков, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

6 июня, понедельник

Австрия - Дания
Вена. «Эрнст Хаппель». 21:45
Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Ирландия – Украина
Игорь ЦЫГАНЫК: «Нужно усилить молодежку Мудриком, Сиротой и Забарным»
Итоги дня Лиги наций: Роналду разгромил кантоны, Испания спасла ничью
прогнозы Лига наций сборная Австрии по футболу сборная Дании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
Война | 06 июня 2022, 07:13 2
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова

Еще один высший офицер отправился на концерт кобзона

Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Футбол | 06 июня 2022, 14:59 0
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован

Хорватский специалист умеет развивать молодежь

ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Футбол | 05.06.2022, 20:10
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05.06.2022, 20:56
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
Футбол | 05.06.2022, 21:45
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
05.06.2022, 22:00 14
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 6
Футбол
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 20
Бокс
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
05.06.2022, 16:15 14
Футбол
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 06:05
Теннис
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
05.06.2022, 01:10 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем