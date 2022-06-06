В понедельник, 6 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится матч второго тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 1 Лиги А, в котором сборная Австрии примет команду Дании. Стартовый свисток 43-летнего арбитра из Шотландии Уильяма Коллама прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Альпийцы, как известно, перед началом борьбы в группе Лиги наций УЕФА пошли на смену наставника. Их возглавил бывший временный наставник английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Дебют 63-летнего немца во главе австрийской дружины пришелся на матч первого тура евротурнира для сборных на поле Хорватии.

Премьера получилась у Рангника и его подопечных успешной. Игра, проходившая в Осиеке, принесла австрийцам победу со счетом 3:0. Стоит вспомнить, что счет альпийцы открыли незадолго до перерыва, а в середине второго тайма за три минуты смогли довести свое преимущество до крупного.

Дания

Скандинавская сборная смогла взять в розыгрыше Лиги наций УЕФА сенсационный старт. В первом туре ей выпало сойтись в Париже со все еще действующими чемпионами мира - французами. Хозяева были фаворитами поединка, но свой статус не подтвердили.

В дебюте второго тайма «трехцветные» первыми добились успеха, после чего вели в счете немногим более четверти часа. А затем состоялся один гол Корнелиуса, а на 88-й минуте второй, который принес Дании победу – 2:1.

Ориентировочные составы

Австрия: Линднер – Дансо, Лайнер, Вебер, Триммель, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Вейманн, Арнаутович, Грегорич.

Дания: Шмейхель – Вестергор, Андерсен, Нельссон, Мехле, Хейбьерг, Дилэйни, Дамсгард, Эриксен, Сков, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться победного для себя результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

6 июня, понедельник