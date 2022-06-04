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Лига наций
Италия
04.06.2022, FT 1 : 1
Германия
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Лига наций
04 июня 2022, 23:37 | Обновлено 05 июня 2022, 00:07
323
0

Два гола за три минуты. Италия и Германия разошлись миром в Лиге наций

Лидерство в группе захватила Венгрия, сенсационно победившая Англию

04 июня 2022, 23:37 | Обновлено 05 июня 2022, 00:07
323
0
Два гола за три минуты. Италия и Германия разошлись миром в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 июня, в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором играли Италия и Германия.

Команды Роберто Манчини и Ханса-Дитера Флика провели малонасыщенный первый тайм. А вот во второй половине игры команды обменялись забитыми мячами на игровом отрезке в 3 минуты.

Сначала отличился итальянец Лоренцо Пеллегрини, но очень быстро для немцев счет сравнял Йозуа Киммих. Зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Лидерство после 1-го тура в группе A3 захватила Венгрия, сенсационно победившая Англию (1:0).

Лига наций A3, 1-й тур

Италия – Германия – 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.

Италия: Доннарумма, Бираги (Димарко, 80), Флоренци, Ачерби, Бастони, Тонали (Побега, 80), Пеллегрини, Кристанте, Фраттези (Риччи, 85), Скамакка (Канчельери, 85), Политано (Ньонто, 65).

Германия: Нойер, Рюдигер, Керер, Зюле, Хенрикс (Мусиала, 59), Киммих, Горецка (Гюндоган, 69), Гнабри (Раум, 80), Сане (Хофманн, 59), Вернер, Мюллер (Хаверц, 70).

Предупреждения: Пеллегрини, 51, Флоренци, 62, Тонали, 66, Бастони, 80, Канчельери, 90+4 – Керер, 62, Хаверц, 83, Вернер, 89.

Судья: Йованович (Сербия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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