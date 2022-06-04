Два гола за три минуты. Италия и Германия разошлись миром в Лиге наций
Лидерство в группе захватила Венгрия, сенсационно победившая Англию
В субботу, 4 июня, в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором играли Италия и Германия.
Команды Роберто Манчини и Ханса-Дитера Флика провели малонасыщенный первый тайм. А вот во второй половине игры команды обменялись забитыми мячами на игровом отрезке в 3 минуты.
Сначала отличился итальянец Лоренцо Пеллегрини, но очень быстро для немцев счет сравнял Йозуа Киммих. Зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Лидерство после 1-го тура в группе A3 захватила Венгрия, сенсационно победившая Англию (1:0).
Лига наций A3, 1-й тур
Италия – Германия – 1:1
Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.
Италия: Доннарумма, Бираги (Димарко, 80), Флоренци, Ачерби, Бастони, Тонали (Побега, 80), Пеллегрини, Кристанте, Фраттези (Риччи, 85), Скамакка (Канчельери, 85), Политано (Ньонто, 65).
Германия: Нойер, Рюдигер, Керер, Зюле, Хенрикс (Мусиала, 59), Киммих, Горецка (Гюндоган, 69), Гнабри (Раум, 80), Сане (Хофманн, 59), Вернер, Мюллер (Хаверц, 70).
Предупреждения: Пеллегрини, 51, Флоренци, 62, Тонали, 66, Бастони, 80, Канчельери, 90+4 – Керер, 62, Хаверц, 83, Вернер, 89.
Судья: Йованович (Сербия).
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