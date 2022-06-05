Роберто МАНЧИНИ: «Мы хорошо сыграли против отличной сборной»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций против Германии (1:1).

«Мы очень легко пропустили после забитого мяча. Практически сразу. Это обидно. Матч получился непростым, особенно в начале, но потом стало проще. Я рад за ребят. Они хорошо сыграли против отличной сборной».

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци:

«Это был непростой матч для многих из нас. Мы поменяли многих игроков по сравнению с матчем против Аргентины, и мне кажется, что мы прибавили во многом, особенно в плане настроя. А игра придет. Сегодня нам пришлось изрядно побегать, потребовалась смелость, но нам удалось оставить много приятных впечатлений своей игрой».

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

«Первые 15 минут прошли хорошо, затем мы утратили контроль над игрой и позволили нас подловить. Хорошо, что команде удалось отыграться после пропущенного мяча».

Полузащитник сборной Германии Йосуа Киммих:

«Мы остались не слишком довольны первым таймом, но, как оказалось, это был лучший наш тайм. Мы очень слабо выглядели после перерыва, ничего почти не создали и не смогли использовать свою тактику. Нам не удалось исключить ошибки, позволили им чересчур много владеть мячом и не слишком точно играли возле чужих ворот. Они применяли высокий прессинг, но нельзя сказать, что из-за этого мы не могли ничего создать. Мы могли спокойнее играть с мячом».