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Лига наций
Италия
04.06.2022, FT 1 : 1
Германия
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Лига наций
05 июня 2022, 02:55 |
18
0

Роберто МАНЧИНИ: «Мы хорошо сыграли против отличной сборной»

Италия и Германия сыграли вничью в матче Лиги наций

05 июня 2022, 02:55 |
18
0
Роберто МАНЧИНИ: «Мы хорошо сыграли против отличной сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций против Германии (1:1).

«Мы очень легко пропустили после забитого мяча. Практически сразу. Это обидно. Матч получился непростым, особенно в начале, но потом стало проще. Я рад за ребят. Они хорошо сыграли против отличной сборной».

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци:

«Это был непростой матч для многих из нас. Мы поменяли многих игроков по сравнению с матчем против Аргентины, и мне кажется, что мы прибавили во многом, особенно в плане настроя. А игра придет. Сегодня нам пришлось изрядно побегать, потребовалась смелость, но нам удалось оставить много приятных впечатлений своей игрой».

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

«Первые 15 минут прошли хорошо, затем мы утратили контроль над игрой и позволили нас подловить. Хорошо, что команде удалось отыграться после пропущенного мяча».

Полузащитник сборной Германии Йосуа Киммих:

«Мы остались не слишком довольны первым таймом, но, как оказалось, это был лучший наш тайм. Мы очень слабо выглядели после перерыва, ничего почти не создали и не смогли использовать свою тактику. Нам не удалось исключить ошибки, позволили им чересчур много владеть мячом и не слишком точно играли возле чужих ворот. Они применяли высокий прессинг, но нельзя сказать, что из-за этого мы не могли ничего создать. Мы могли спокойнее играть с мячом».

 

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Источник УЕФА
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