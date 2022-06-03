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  4. Италия - Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Италия
04.06.2022 21:45 - : -
Германия
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Лига наций
03 июня 2022, 22:27 |
109
0

Италия - Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Проблемная Италия сыграет с Германией

03 июня 2022, 22:27 |
109
0
Италия - Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии в последнее время что-то совсем расклеилась. В пяти встречах лишь одна победа, да и та в контрольной игре против Турции, а вот с официальными поединками все намного хуже.

Действующий чемпион Европы не сумел выйти на чемпионат мира, проиграв Северной Македонии, а на днях итальянцы уступили Аргентине в битве между лучшими сборными Европы и Южной Америки. Теперь команда Роберто Манчини стартует в Лиге наций, где попала в непростую группу с Германией, Англией и Венгрией.

Наставник сборной Италии уже обещает обновление состава перед отбором к Евро-2024, но пока что Манчини не может задействовать всех сильнейших из-за травм. Скорее всего, в субботу не сыграют Кьеза, Верратти, Берарди, Иммобиле и Дзаньоло. Кроме того, многие игроки после тяжелого сезона находятся не в лучшей форме, поэтому Манчини будет непросто добиться результата.

Что касается Германии, то команда только готовится к первому официальному матчу года.

Немцы в марте сыграли две контрольные встречи против Израиля и Нидерландов. Обновленная Германия не проигрывает последние девять матчей, а против Италии у немцев серия без поражений длится уже четыре встречи.

Посмотрим, удастся ли итальянцам начать выход из кризиса, но предварительно Германия выглядит фаворитом. Мы считаем, что Германия победит, а нашей ставкой будет успех немцев по линии Parimatch с коэффициентом 2.40.

4 июня, суббота

Италия - Германия
Болонья. Старт в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 1
Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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