Сборная Италии в последнее время что-то совсем расклеилась. В пяти встречах лишь одна победа, да и та в контрольной игре против Турции, а вот с официальными поединками все намного хуже.

Действующий чемпион Европы не сумел выйти на чемпионат мира, проиграв Северной Македонии, а на днях итальянцы уступили Аргентине в битве между лучшими сборными Европы и Южной Америки. Теперь команда Роберто Манчини стартует в Лиге наций, где попала в непростую группу с Германией, Англией и Венгрией.

Наставник сборной Италии уже обещает обновление состава перед отбором к Евро-2024, но пока что Манчини не может задействовать всех сильнейших из-за травм. Скорее всего, в субботу не сыграют Кьеза, Верратти, Берарди, Иммобиле и Дзаньоло. Кроме того, многие игроки после тяжелого сезона находятся не в лучшей форме, поэтому Манчини будет непросто добиться результата.

Что касается Германии, то команда только готовится к первому официальному матчу года.

Немцы в марте сыграли две контрольные встречи против Израиля и Нидерландов. Обновленная Германия не проигрывает последние девять матчей, а против Италии у немцев серия без поражений длится уже четыре встречи.

Посмотрим, удастся ли итальянцам начать выход из кризиса, но предварительно Германия выглядит фаворитом. Мы считаем, что Германия победит, а нашей ставкой будет успех немцев по линии Parimatch с коэффициентом 2.40.

4 июня, суббота