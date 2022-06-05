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Лига наций
Италия
04.06.2022, FT 1 : 1
Германия
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Лига наций
05 июня 2022, 02:00 | Обновлено 05 июня 2022, 02:09
28
0

Италия – Германия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

05 июня 2022, 02:00 | Обновлено 05 июня 2022, 02:09
28
0
Италия – Германия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тило Керер

В субботу, 4 июня, в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором играли Италия и Германия.

Команды Роберто Манчини и Ханса-Дитера Флика провели малонасыщенный первый тайм. А вот во второй половине игры команды обменялись забитыми мячами на игровом отрезке в 3 минуты. Сначала отличился итальянец Лоренцо Пеллегрини, но очень быстро для немцев счет сравнял Йозуа Киммих. Зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Лига наций A3, 1-й тур

Италия – Германия – 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Германия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
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Источник Sport.ua
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