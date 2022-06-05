Италия – Германия – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций
В субботу, 4 июня, в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором играли Италия и Германия.
Команды Роберто Манчини и Ханса-Дитера Флика провели малонасыщенный первый тайм. А вот во второй половине игры команды обменялись забитыми мячами на игровом отрезке в 3 минуты. Сначала отличился итальянец Лоренцо Пеллегрини, но очень быстро для немцев счет сравнял Йозуа Киммих. Зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Лига наций A3, 1-й тур
Италия – Германия – 1:1
Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.
События матча
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