В воскресенье, 5 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 2-го тура Лиги А Лиги наций в группе 2 между сборными Португалии и Швейцарии. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Португальцы начали путь в Лиге наций с гостевой ничьей против Испании. Безусловно, этот результат можно считать удачным для подопечных Фернанду Сантуша, ведь именно испанцы считаются главными соперниками Португалии в борьбе за первое место в группе. Португальская команда хочет вернуть себе титул, ведь именно она является первый победителем этого турнира.

На чемпионат мира португальцы прошли только через стыковыми матчами. В группе они пропустили вперед Сербию, но оказались выше Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. В стыках Криштиану Роналду и компания сначала прошли Турцию, а затем Северную Македонию. Португалия сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, однако точно не будет считаться фаворитом на победу на Мундиале. Там она сыграет в одной группе с Уругваем, Ганой и Южной Кореей.

Швейцария

«Красные крестоносцы» стартовали на турнире с достаточно неожиданного поражения от Чехии на выезде. Возможно, это был один из определяющих матчей в плане борьбы за то, чтобы остаться в Лиге А. Именно Швейцарию и Чехию считают командами, которые будут бороться за третье место, поскольку тягаться с Испанией и Португалией у них вряд ли получится.

Швейцарцы также сыграют на чемпионате мира в Катаре. Они вышли на самый престижный турнир четырехлетия без стыковых матчей, заняв первое место в своей группе. Соперниками подопечных Мурата Якина по группе были Италия, Северная Ирландия, Болгария и Литва. На что может рассчитывать команда на ЧМ-2022? Как минимум на выход из группы, в которой ее соперниками будут Бразилия, Сербия и Камерун.

История встреч

Соперники провели между собой 23 матча. 10 побед на счету Швейцарии, восемь триумфов у Португалии, и пять ничейных исходов.

В последний раз команды встречались в 2019 году как раз в рамках полуфинала Лиги наций. Тогда Португалия взяла верх над Швейцарией со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Португалия: Кошта, Канселу, Геррейро, Данилу, Пепе, Фернандеш, Моутинью, Гедеш, Леау, Силва, Роналду.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Соу, Фройлер, Джака, Сеферович, Эмболо, Шакири.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.75 по линии Parimatch.

5 июня, воскресенье