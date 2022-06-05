Лига наций05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 21:53
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Чехия – Испания. Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
5 июня начался второй тур Лиги наций
05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 21:53
2358
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5 июня начался второй тур Лиги наций.
Вечером проходят два поединка в Лиге A.
Лига наций A
- 21:45. Португалия – Швейцария [Футбол 2]
- 21:45. Чехия – Испания [Футбол 1]
Лига наций B
- 21:45. Сербия – Словения
- 21:45. Швеция – Норвегия
Лига наций C
- 19:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
- 19:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0
- 21:45. Болгария – Грузия
- 21:45. Косово – Греция
Лига наций D
- 16:00. Сан-Марино – Мальта – 0:2
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
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Только у нас показывают никому не нужных болтунов вместо футбола.Уровень ТВ-дно полное
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