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Лига наций
Чехия
90 2 : 1
Испания
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Лига наций
05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 21:53
2358
1

Чехия – Испания. Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня начался второй тур Лиги наций

05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 21:53
2358
1
Чехия – Испания. Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня начался второй тур Лиги наций.

Вечером проходят два поединка в Лиге A.

Лига наций A

  • 21:45. Португалия – Швейцария [Футбол 2]
  • 21:45. Чехия – Испания [Футбол 1]

Лига наций B

  • 21:45. Сербия – Словения
  • 21:45. Швеция – Норвегия

Лига наций C

  • 19:00. Гибралтар – Северная Македония – 0:2
  • 19:00. Кипр – Северная Ирландия – 0:0
  • 21:45. Болгария – Грузия
  • 21:45. Косово – Греция

Лига наций D

  • 16:00. Сан-Марино – Мальта – 0:2

📺 Видеотрансляция

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
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Источник Sport.ua
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Геннадий Горбан
Только у нас показывают никому не нужных болтунов вместо футбола.Уровень ТВ-дно полное
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