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Лига наций
Португалия
05.06.2022, FT 4 : 0
Швейцария
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Лига наций
07 июня 2022, 08:12 | Обновлено 07 июня 2022, 08:20
295
0

Португалия – Швейцария – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

07 июня 2022, 08:12 | Обновлено 07 июня 2022, 08:20
295
0
Португалия – Швейцария – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.

Португалия с дублем Криштиану Роналду разгромила Швейцарию (4:0).

Лига наций A

2-й тур, 5 июня

21:45. Португалия – Швейцария – 4:0

Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 49, Канселу, 68.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Португалия).
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Источник Sport.ua
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