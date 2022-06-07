Лига наций
05.06.2022, FT 4 : 0
Лига наций07 июня 2022, 08:12 | Обновлено 07 июня 2022, 08:20
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Португалия – Швейцария – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
07 июня 2022, 08:12 | Обновлено 07 июня 2022, 08:20
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5 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.
Португалия с дублем Криштиану Роналду разгромила Швейцарию (4:0).
Лига наций A
2-й тур, 5 июня
21:45. Португалия – Швейцария – 4:0
Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 49, Канселу, 68.
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Португалия).
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