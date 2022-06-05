Дубль Роналду помог Португалии, Испания едва избежала поражения

Состоялись матчи в группе A2 Лиги наций. Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 4:0, дубль оформил Криштиану Роналду.

В другой встрече Испания на последних минутах спасла ничью в матче с Чехией.

Лига наций. Группа A2

Чехия - Испания 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гавира, 45, Мартинес, 90

Чехия: Вацлик, Куфал, Зима, Брабек, Матею, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46), Садилек, Соучек, Пешек (Глозек, 59), Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78)

Испания: Симон, Карвахаль, Гарсия, Мартинес, Алонсо, Коке (Льоренте, 72), Родри (Бускетс, 61), Гавира, Сарабия (Торрес, 46), Ольмо (Асенсио, 61), Де Томас (Мората, 61)



Португалия - Швейцария 4:0

Голы: Карвальо, 15, Роналду, 35, 49, Канселу, 68

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Перейра, Мендеш, Отавио (Леао, 77), Карвальо (Луис, 84), Невеш (Паулинья, 77), Жота (Орта, 67), Фернандеш (Бернарду, 67), Роналду

Швейцария: Кобел, Мбабу, Шер, Фрай, Родригес (Окафор, 62), Джака, Соу (Гавранович, 81), Стеффен (Боттани, 71), Шакири (Фройлер, 71), Лотомба, Сеферович (Эмболо, 62)

1. Португалия - 4

2. Чехия - 4

3. Испания - 2

4. Швейцария - 0