ITF03 июня 2022, 11:16 |
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Байндл уступила во втором круге 100-тысячника в Великобритании
28-летняя спортсменка покидает соревнования
03 июня 2022, 11:16 |
121
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Украинская теннисистка Катерина Байндл отыграла второй матч на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.
В поединке второго круга украинка уступила местной спортсменке Джоди Анне Барредж.
Сурбитон. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Джоди Анна Барредж (Британия) – 4:6, 4:6
Ранее на этом турнира украинка одолела экс-финалистку Уимблдона.
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