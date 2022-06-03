Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл уступила во втором круге 100-тысячника в Великобритании
ITF
03 июня 2022, 11:16 |
121
0

Байндл уступила во втором круге 100-тысячника в Великобритании

28-летняя спортсменка покидает соревнования

03 июня 2022, 11:16 |
121
0
Байндл уступила во втором круге 100-тысячника в Великобритании
Claudio Gärtner. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл отыграла второй матч на травяном 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке второго круга украинка уступила местной спортсменке Джоди Анне Барредж. 

Сурбитон. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Джоди Анна Барредж (Британия) – 4:6, 4:6

Ранее на этом турнира украинка одолела экс-финалистку Уимблдона.

По теме:
Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Катерина Байндл (Козлова) ATP Сурбитон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Бокс | 02 июня 2022, 16:11 4
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»

Собирается ли боксер вообще возвращаться в ринг?

Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон
Футбол | 03 июня 2022, 09:58 3
Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон
Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон

Мюнхенский клуб вскоре усилится лидером «Ливерпуля»

«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Футбол | 02.06.2022, 15:40
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
Теннис | 02.06.2022, 13:31
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Футбол | 02.06.2022, 20:32
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
02.06.2022, 09:26 2
Футбол
Три украинских клуба в новом сезоне могут сыграть в лиге Эстонии и Латвии
Три украинских клуба в новом сезоне могут сыграть в лиге Эстонии и Латвии
02.06.2022, 07:19
Баскетбол
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
02.06.2022, 19:15
Теннис
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 4
Футбол
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
03.06.2022, 04:22 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем