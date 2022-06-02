Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона

Украинская теннисистка Катерина Байндл успешно стартовала на 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела экс-финалистку Уимблдона Сабин Лисицки из Германии, которая стартовала в квалификации.

Сурбитон. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:2, 0:6, 7:6(4)

Далее по сетке Джоди Анна Барредж из Британии.