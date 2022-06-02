ITF02 июня 2022, 14:44 |
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Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
Катерина добыла непростую победу в матче, который затянулся на два дня
02 июня 2022, 14:44 |
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Украинская теннисистка Катерина Байндл успешно стартовала на 100-тысячнике ITF в Великобритании.
В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела экс-финалистку Уимблдона Сабин Лисицки из Германии, которая стартовала в квалификации.
Сурбитон. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:2, 0:6, 7:6(4)
Далее по сетке Джоди Анна Барредж из Британии.
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