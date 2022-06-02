Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
ITF
02 июня 2022, 14:44 |
120
0

Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона

Катерина добыла непростую победу в матче, который затянулся на два дня

02 июня 2022, 14:44 |
120
0
Байндл обыграла бывшую финалистку Уимблдона на старте травяного сезона
BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Байндл успешно стартовала на 100-тысячнике ITF в Великобритании.

В поединке первого круга украинка в трех сетах одолела экс-финалистку Уимблдона Сабин Лисицки из Германии, которая стартовала в квалификации.

Сурбитон. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:2, 0:6, 7:6(4)

Далее по сетке Джоди Анна Барредж из Британии.

По теме:
Катерина Байндл проиграла стартовый матч на турнире ITF в Италии
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Катерина Байндл проиграла россиянке в квалификации Ролан Гаррос
Катерина Байндл (Козлова) Сабин Лисицки ATP Сурбитон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Футбол | 02 июня 2022, 09:26 2
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»

Известный эксперт в восторге от выступления сборной Украины

Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей
Футбол | 01 июня 2022, 23:50 2
Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей
Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей

У аргентинцев забили Лаутаро, Ди Мария и Дибала. У Месси два ассиста

ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
Теннис | 02.06.2022, 13:31
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
ДОЛГОПОЛОВ: «Перед войной я решил уехать и ждать, что будет дальше»
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Футбол | 01.06.2022, 23:40
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Футбол | 02.06.2022, 07:51
Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 5
Футбол
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
31.05.2022, 19:02 20
Теннис
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23
Футбол
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
01.06.2022, 07:47
Хоккей
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
01.06.2022, 11:44 11
Футбол
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем