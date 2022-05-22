22.05.2022, FT 3 : 1
Англия22 мая 2022, 23:36 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
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ВИДЕО. Мы набрали аж 92 очка! Клопп поздравил Ман Сити с чемпионством
Наставник «Ливерпуля» считает, что еще до матча все было понятно
22 мая 2022, 23:36 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
948
0
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в Англии.
Коуч красных считает, что еще до матча все было понятно, что его команда займет только второе место. Хотя она и набрала невероятные 92 очка, но у «Ман Сити» на один балл больше.
Видео пресс-конференции Юргена Клоппа после матча Ливерпуль – Вулверхэмптон (3:1)
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
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