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  4. ВИДЕО. Мы набрали аж 92 очка! Клопп поздравил Ман Сити с чемпионством
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Англия
22 мая 2022, 23:36 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
948
0

ВИДЕО. Мы набрали аж 92 очка! Клопп поздравил Ман Сити с чемпионством

Наставник «Ливерпуля» считает, что еще до матча все было понятно

22 мая 2022, 23:36 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
948
0
ВИДЕО. Мы набрали аж 92 очка! Клопп поздравил Ман Сити с чемпионством
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством в Англии.

Коуч красных считает, что еще до матча все было понятно, что его команда займет только второе место. Хотя она и набрала невероятные 92 очка, но у «Ман Сити» на один балл больше.

Видео пресс-конференции Юргена Клоппа после матча Ливерпуль  Вулверхэмптон (3:1)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
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Английская Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль - Вулверхэмптон Юрген Клопп пресс-конференция видео
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Источник Sport.ua
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