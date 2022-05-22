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  4. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1. Мимо титула. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
22.05.2022, FT 3 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
22 мая 2022, 21:19 |
731
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1. Мимо титула. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 38-го тура чемпионата Англии

22 мая 2022, 21:19 |
731
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1. Мимо титула. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», но чемпионство все равно досталось «Манчестер Сити».

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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