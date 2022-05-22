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Ливерпуль
22.05.2022 18:00 - : -
Вулверхэмптон
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Англия
22 мая 2022, 01:34 |
23
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Гонка чемпионская, но где же чемпион?

22 мая 2022, 01:34 |
23
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч тридцать восьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлор из Вайсеншэйв прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


Кажется, что уже все болельщики в мире находятся в полном осведомлении о положении команд в чемпионской гонке Английской Премьер-лиги перед началом последнего тура. «Ливерпуль» отстает всего на одно очко от «Манчестер Сити», но кого будет интересовать эта незначительная дистанция, если в итоге лишь одна из сторон будет праздновать громкий успех. Сезон был тяжелым для каждой из команд, но «красные» в итоге где-то ошиблись чуть больше, чем прямые конкуренты.

Стоит напомнить, что уже через неделю «Ливерпуль» будет противостоять мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов УЕФА, но к тому моменту уже точно осознает свои перспективы собрать квадруполь из трофеев. В руках коллектива Юргена Клоппа сейчас находиться все и одновременно ничего. При этом, против «Вулверхэмптона» они исторически играют в очень тяжелые матчи даже на своем поле. «Красные» имеют опыт досадных поражений в результате ошибки в последний момент, но сейчас они даже не находятся в статусе фаворита.

Вулверхэмптон


Нуну Эшпириту Санту по ходу текущего сезона не справился с управлением такой эксцентричной «португальской» командой, как «волки», поэтому вместо него проводить работу над ошибками был приглашен Бруну Лаже. Какой-то период времени «Вулверхэмптон» демонстрировал необходимые результаты, чего хватило для позиции в шаге от еврокубковой зоны в турнирной таблице. Подняться выше команда Лаже уже не сможет, однако «Лестер» или «Брайтон» все еще могут ее догнать и перегнать, при выполнении дополнительных условий.

Интересна в данном контексте и зависимость «волков» от возможной еврокубковой победы «Ливерпуля», которая может предоставить им возможность все-таки сыграть в международных матчах в следующем году. Однако, «Лестер» будет играть против «Саутгемптона», а «Брайтон» будет сражаться с «Вест Хэмом». Очевидно, что шансов набрать очки у соперников команды Лаже больше, да и последних шести предыдущих матчах ей не удавалось достичь необходимого результата.

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Конате, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго, Хендерсон, Кейта – Диас, Жота, Мане.

«Вулверхэмптон»: Са – Гомес, Коади, Боли – Аит-Нури, Дендонкер, Моутиньо, Невеш, Хонни – Хименес, Нету.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева не оставят шансов соперникам. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Ливерпуль» (-2) с коэффициентом 1.73 по линии Parimatch.

22 мая, воскресенье

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
Ливерпуль. «Энфилд». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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