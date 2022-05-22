ГАСПЕРИНИ: «Если руководство Аталанты захочет разойтись, приму это»

«Аталанта» в заключительном матче чемпионата Италии уступила «Эмполи» (0:1). Команда завершила сезон и не попала в еврокубки.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что готов покинуть клуб.

«Это был сезон из двух разных частей. Первая половина была положительной, несмотря на то, что мы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во второй половине нам не хватало результатов, но мы хорошо играли.

Я очень люблю этот город и этот клуб. Сейчас мы сядем и поговорим, потому что пока у нас не было времени для этого.

Я всегда буду благодарен клубу. Если они захотят разойтись, то я приму это без споров. Самое главное – дойти до общего знаменателя и согласиться на то, что делать дальше. Если мы смотрим в одном направлении, то можем начать сначала с новой мотивацией и новыми планами», - сказал Гасперини.