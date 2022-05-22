Италия22 мая 2022, 03:24 |
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Аталанта – Эмполи – 0:1. Остались без Европы. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Италии
22 мая 2022, 03:24 |
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В поединке 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» проиграла «Эмполи» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Штулац (Эмполи).
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