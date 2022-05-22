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  4. Аталанта – Эмполи – 0:1. Остались без Европы. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Италии
Аталанта
21.05.2022, FT 0 : 1
Эмполи
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Италия
22 мая 2022, 03:24 |
22
0

Аталанта – Эмполи – 0:1. Остались без Европы. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38 тура чемпионата Италии

22 мая 2022, 03:24 |
22
0
Аталанта – Эмполи – 0:1. Остались без Европы. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» проиграла «Эмполи» со счетом 0:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Штулац (Эмполи).
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Источник Sport.ua
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