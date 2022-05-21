В субботу, 21 мая, в Бергамо на арене «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Эмполи». Стартовый свисток 36-летнего арбитра Росарио Абиссо, родившегося в Палермо, прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Подопечные Джан Пьеро Гасперини, имея за плечами, в целом, провальную кампанию в финиширующем чемпионате Италии, просто обязаны завершить ее на мажорной ноте, то есть – выиграть в заключительной игре у «Эмполи». Соперник у них не топ-уровня (идет на 14-й позиции), к тому же играть они будут в родных для себя стенах.

«Аталанта» нынче занимает в таблице Серии А 8-е место, имея в активе 59 очков после 37 игр. Бергамаски идут вровень по набранным пунктам с «Фиорентиной», которая занимает позицию, дающую право на участие в квалификации Лиги конференций. При желаемом выигрыше «Аталанта» может рассчитывать на финиш выше флорентийцев, а значит, и выход в еврокубки.

В матче за «Аталанту» не сыграют Кабесас, наш Малиновский (перебор предупреждений), Муриэль и Песселья.

Эмполи

Тосканцы в настоящий момент, занимая 14-е место в таблице, располагают 38 пунктами после 37 игр. В трех крайних поединках они обошлись без побед – 1 ничья, 2 поражения. В последний раз на сегодня они выиграли 24 апреля, когда дома одолели «Наполи» (3:2).

В гостях команда Аурелио Андреацолли в нынешней Серии А провела 18 встреч и набрала в них 21 пункт. Это 10-й результат по лиге. В активе у «Эмполи» пять выездных побед при шести ничьих и семи поражениях, из которых сразу четыре имели место быть в четырех последних встречах коллектива вне дома.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Скалвини, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич, Бога, Сапата.

«Эмполи»: Викарио – Стоянович, Вити, Луперто, Какаче, Журковски, Аслани, Бандинелли, Верре, Кутроне, Ла Мантиа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке у бергамасков не возникнет проблем с достижением победного результата. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

21 мая, суббота