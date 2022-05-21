Аталанта – Эмполи, Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая в 21:45 проходят матчи 38-го тура Серии A, в которых будет разыграна путевка в Лигу конференций.

В вечерних поединках играют: Фиорентина – Ювентус, Аталанта – Эмполи, Лацио – Верона.

Заочную борьбу за 7-е место ведут «Фиорентина» и «Аталанта», которые имеют по 59 очков. При равенстве очков преимущество будет у фиалок по личным встречам.

Украинский хавбек Руслан Малиновский пропускает матч «Аталанты» из-за перебора желтых карточек.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Фиорентина – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лацио – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция