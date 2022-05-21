Малиновский остался без еврокубков. Аталанта завершила сезон

В субботу ряд команд провели 38-й тур чемпионата Италии и завершили нынешний сезон. В числе таких команд была и «Аталанта».

Бергамцы без Руслана Малиновского проиграли «Эмполи» 0:1 и финишировали на 8-м месте с 59 очками. «Аталанта» осталась без еврокубков.

Что касается украинца, то Малиновский в нынешнем сезоне во всех турнирах провел 41 матч, забил 10 голов и сделал 7 ассистов (в прошлом сезоне было 10 голов и 12 передач в 43-х встречах).

Чемпионат Италии. 38-й тур

Аталанта - Эмполи 0:1

Гол: Стулач, 79

Дженоа - Болонья 0:1

Гол: Барроу, 66

Фиорентина - Ювентус 2:0

Голы: Дункан, 45, Гонсалес, 90+2

Лацио - Верона 3:3

Голы: Кабрал, 16, Андерсон, 29, Педро, 62 - Симеоне, 6, Ласанья, 14, Онгла, 76

Турнирная таблица