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Италия
21 мая 2022, 14:16 | Обновлено 21 мая 2022, 15:12
214
0

Сассуоло – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Судьба титула в руках «россонери»

21 мая 2022, 14:16 | Обновлено 21 мая 2022, 15:12
214
0
Сассуоло – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая, в Сассуоло на арене «Маппе Стэдиум» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сассуоло

«Сассуоло» доигрывает чемпионат. Команда занимает 11-е место в чемпионате и уже давно потеряла турнирную мотивацию. Радикально подняться или опуститься в турнирной таблице подопечные Алессио Дионизи не смогут. Но в последнем туре Серии А «черно-зеленые» могуть повлиять на определения чемпиона. Обыграв «Милан» при некоторых обстоятельствах «Сассуоло» может избавить своего соперника титула.

Завершает сезон команда с позитивным настроением. В предыдущем туре «Сассуоло» обыграл «Болонью» (3:1), а до этого сыграл вничью с «Удинезе». Традиционно «Сассуоло» - это яркая и атакующая команда, которая много забивает и пропускает. В активе команды 64 гола - это шестой показатель в чемпионате. Больше, чем у идущего четвертым «Ювентуса». Также команда во второй части сезона забила 34 мяча - это третий показатель в чемпионате.

Милан

«Милан» очень близок к первому с 2011 титулу чемпионов Италии. Этот сезон команда Стефано Пиоли проводит очень уверенно. Воспользовавшись проблемами «Ювентуса», «Аталанты» и «Ромы» главное сражение за скудетто развернулось между командами из «Милана». «Россонери» опережают «Интер» на два очка. Даже ничья устроит «Милан». Но, стоит ожидать, что команда будет настроена на победу. В данный момент в чемпионате «Милан» идет на серии из пяти побед подряд. Всего в чемпионате клуб заработал 83 очка - это самый высокий результат с 1980 года.

«Россонери» уже выиграли 25 игр чемпионата. Только трижды в своей истории команда выигрывала как минимум 26 раз в чемпионате.

«Милан» справедливо является фаворитом этого противостояния и лидером чемпионата. Мотивированная команда выйдет, чтобы показать свою лучшую игру и отпраздновать свой титул.

Ориентировочные составы

«Сассуоло»: Консильи – Мулдур, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Фраттеси, Лопес, Берарди, Распадори, Траоре, Скамакка.

«Милан»: Маиньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Мессиас, Крунич, Леау, Жиру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке у миланского клуба не будет проблем с достижением победного результата. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

Parimatch  
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22 мая, воскресенье

«Сассуоло» – «Милан»
Сассуоло. «Мапеи Стэдиум». 19:00
Трансляция - MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Источник Sport.ua
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