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  4. ФОТО. Сассуоло – Милан – 0:3. Чемпионская победа! Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Сассуоло
22.05.2022, FT 0 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 мая 2022, 00:23 | Обновлено 23 мая 2022, 00:43
107
0

ФОТО. Сассуоло – Милан – 0:3. Чемпионская победа! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка последнего 38-го тура чемпионата Италии

23 мая 2022, 00:23 | Обновлено 23 мая 2022, 00:43
107
0
ФОТО. Сассуоло – Милан – 0:3. Чемпионская победа! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура. Для завоевания скудетто «Милану» было достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло».

Россонери довольно быстро сняли все вопросы о чемпионстве, отгрузив три мяча «Сассуоло» (3:0) уже в первом тайме усилиями Оливье Жиру (дубль) и Франка Кессье. Спустя 11 лет «Милан» снова стал чемпионом Италии!

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Сассуоло – Милан – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36.

ГОЛ! 0:1. Жиру, 17 мин

ГОЛ! 0:2. Жиру, 32 мин.

ГОЛ! 0:3. Кессье, 36 мин.

Фотогалерея: Милан стал чемпионом Италии 2021/22

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События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Источник Sport.ua
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