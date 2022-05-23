ФОТО. Сассуоло – Милан – 0:3. Чемпионская победа! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка последнего 38-го тура чемпионата Италии
22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура. Для завоевания скудетто «Милану» было достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло».
Россонери довольно быстро сняли все вопросы о чемпионстве, отгрузив три мяча «Сассуоло» (3:0) уже в первом тайме усилиями Оливье Жиру (дубль) и Франка Кессье. Спустя 11 лет «Милан» снова стал чемпионом Италии!
Серия A. 38-й тур, 22 мая
19:00. Сассуоло – Милан – 0:3
Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36.
ГОЛ! 0:1. Жиру, 17 мин
ГОЛ! 0:2. Жиру, 32 мин.
ГОЛ! 0:3. Кессье, 36 мин.
Фотогалерея: Милан стал чемпионом Италии 2021/22
События матча
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