22 мая в чемпионате Италии состоялся матч последнего 38-го тура. Для завоевания скудетто «Милану» было достаточно ничьей в гостевой игре против «Сассуоло».

Россонери довольно быстро сняли все вопросы о чемпионстве, отгрузив три мяча «Сассуоло» (3:0) уже в первом тайме усилиями Оливье Жиру (дубль) и Франка Кессье. Спустя 11 лет «Милан» снова стал чемпионом Италии!

Серия A. 38-й тур, 22 мая

19:00. Сассуоло – Милан – 0:3

Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36.

ГОЛ! 0:1. Жиру, 17 мин

ГОЛ! 0:2. Жиру, 32 мин.

ГОЛ! 0:3. Кессье, 36 мин.

Фотогалерея: Милан стал чемпионом Италии 2021/22