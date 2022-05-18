Победа над ошибками: тезисы и соображения по матчу Эмполи – Украина

Поздним вечером во вторник сборная Украины провела второй товарищеский матч в рамках подготовки к полуфинальному поединку квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. Соперником команды Александра Петракова стал «Эмполи», который заблаговременно решил турнирные задачи в Серии А, сохранив прописку на следующий сезон, вследствие чего любезно согласился проверить силы на фоне «сине-желтых».

В целом эту игру не стоит анализировать слишком серьезно, потому как футболисты сборной Украины все еще находятся на пути к возвращению былых кондиций. Ошибок, как и против «Боруссии» Менхенгладбах, у наших все еще хватает, но к финальному свистку на табло сохранился победный для «сине-желтых» счет (3:1), что не может не радовать. Как минимум ментально к дуэли с шотландцами мы подходим в неплохом состоянии.

Что еще можно выделить по итогам вчерашней игры?

1. Главный повод для беспокойства – игра в обороне

Накануне четверку футболистов обороны в сборной Украины составили Караваев, Забарный, Попов и Матвиенко, и «Эмполи» фрагментами удавалось знатно погонять наших игроков, заставляя ошибаться. Прежде всего, бросилась в глаза проблема со взаимной подстраховкой. Центральным защитникам не удавалось обеспечить спокойные подключения фулбеков в атаку, потому как при потере мяча нашими итальянцы почти сразу же загружали его в свободные зоны, и это уже на первых минутах едва не принесло плоды. «Эмполи» на старте поединка мог забивать дважды, а потому эмоции Петракова на «бровке» в этих эпизодах вполне понятны.

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Важно отметить, что «Эмполи», несмотря на свое пребывание в нижней половине турнирной таблицы Серии А, вовсе не является таким себе типичным аутсайдером. Эта команда имеет свою философию, и старается максимально грамотно распоряжаться мячом, особенно в финальных фазах организации атак. Например, по передачам в разрез «Эмполи» занимает четвертое место в нынешнем сезоне Серии А с показателем в 316 пасов (выше он только у «Интера», «Милана» и «Лацио»), а по так называемым «умным передачам» подопечные Аурелио Андреацолли находятся на седьмой строчке в своем национальном турнире, сразу после «Лацио», «Интера», «Милана», «Аталанты», «Вероны» и «Наполи». Заметьте, что в обоих случаях «Эмполи» находится выше признанного итальянского гранда «Ювентуса», пусть последний в настоящий момент и переживает не лучшие времена.

Именно отсутствия подстраховки и расконцентрация в конце первого тайма привели к голу в ворота сборной Украины. После упущенного голевого момента Цыганковым, «сине-желтые» не успели быстро сосредоточиться на мгновенной атаке соперника, и тот оказался безжалостным. Во втором тайме в целом ситуация наладилась, хотя хаоса, особенно в центральной зоне, хватало. Поэтому Петракову предстоит как следует поломать голову, как на предмет кадровой составляющей оборонительной компоненты, так и по поводу тактической подкованности и осведомленности конкретных исполнителей.

2. Ключевая конкуренция намечается в центре поля

Матчи против «Боруссии» Менхенгладбах и «Эмполи» доказали правоту тех экспертов, которые несколько последних сезонов утверждали о таланте хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка. И дело не только в двух забитых мячах, которыми полузащитник, безусловно, привлек к себе дополнительное внимание. Пихаленок – это тот типаж игрока, который может быть полезным, как при схемах и ведении игры ушедшего штаба Андрея Шевченко, так и при нынешних требованиях Александра Петракова.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины накануне матча против Эмполи

Помимо отменной работоспособности, Пихаленок – это, прежде всего, центральный полузащитник со встроенным микрочипом последней модели, который и позволяет Александру часто оказываться в фокусе внимания. Оба его забитых мяча стали следствием того, что Пихаленок обладает прицельным и сильным ударом, а главное – не боится его использовать. Кроме того, Пихаленок входит в топ-5 УПЛ-2021/22 по количеству выполненных умных передач (20), уступая лишь Буяльскому (33) и Цыганкову (29). Но именно Александр является безоговорочным лидером по точности таких пасов – 70%! Например, у того же Буяльского, она равна только 45%. Поэтому эффективность работы – это то, чем хавбека «Днепра-1» наверняка подкупил Петракова и его ассистентов.

Впрочем, против Шотландии, вероятнее всего, в центре поля сыграют более опытные мэтры – речь, конечно, о Зинченко и Малиновском. Хотя сам факт качественной работы в товарищеских матчах Пихаленка говорит о том, что в этой зоне у «сине-желтых», к счастью, не должно возникать особых проблем. Как минимум на замену Александр может выйти спокойно, обеспечив при этом выполнение всех тренерских планов, которые только могут возникнуть в центральной зоне.

3. Мудрик слева – безальтернативен

После фактического заката карьеры Евгения Коноплянки в сборной возникла явственная проблема с левым вингером. Но теперь она, похоже, будет решена за счет 21-летнего таланта «Шахтера» Михаила Мудрика, на которого нынче весьма активную трансферную охоту ведет «Байер».

Мудрик против «Эмполи» был необычайно активен, особенно в первом тайме. Через него часто строились атаки «сине-желтых», особенно, когда наши выходили вперед при помощи длинных передач. За счет скорости и техники Мудрик обеспечивал Украине некоторое преимущество, а собирая на себе по два-три оппонента, неплохо при помощи паса находил свободных партнеров. Последнее качество – пожалуй, главное достижение Михаила, ведь ранее он чересчур увлекался индивидуальной работой. Сейчас от Мудрика меньше непосредственной опасности воротам соперника, зато он выглядит полноценным лидером команды. Если и Цыганков за ближайшие пару недель наберет свои лучшие кондиции, то за фланги сборной Украины в матче против Шотландии переживать не придется.

4. Петракову предстоит еще много работы

В ближайшие дни тренерскому штабу сборной Украины во главе с Александром Петраковым предстоит еще очень много работы со своими подопечными. Прежде всего, физически команда не выглядит полноценно готовой к дуэли с Шотландией. Логично, что после серьезной паузы некоторые наши игроки находятся не в лучшем тонусе, да и травматизм – это, скорее всего, последствия именно этого фактора.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

В то же время, Петракову предстоит найти тонкую грань, чтобы вывести подопечных на максимум нынешних возможностей, но при этом не «загнать» по полной. Против «Эмполи» интенсивность футбола заметно упала во второй половине второго тайма, а проводить больше замен тренерский штаб не спешил, памятуя о необходимости сыграть уже сегодня, в среду, еще один спарринг против хорватской «Риеки».

Где-то через неделю к сборной присоединятся другие наши легионеры, как то Зинченко, Миколенко и Малиновский, которые априори находятся почти на пике своих возможностей. И привести всю эту разномастную команду к общему знаменателю, причем как с физической, так и с психологической точек зрения – будет едва ли не ключевой задачей для Петракова. Можно рискнуть предположить, что даже вопросы тактики в данной ситуации несколько отойдут на второй план…

5. Нужны еще спарринги

Игра с «Эмполи» доказала, что между игроками сборной Украины сейчас отсутствует должный уровень взаимопонимания. Это приводило и к ошибкам в обороне, и к неточным передачам, и к отсутствию забеганий в свободные зоны, когда таковые создавались усилиями других наших футболистов. При этом, «Эмполи» стал хорошим лакмусом, который и показал уровень готовности и проблем, существующих в нашей сборной. Команда среднего уровня, но с весьма четкой и грамотной структурой игры пусть и проиграла более маститому оппоненту, коим является сборная Украины, но дала тому столь важную пищу для размышлений. Такой спарринг можно назвать качественным и нужным.

Если подобный уровень сопротивления Украине доставит сегодня «Риека», то Петраков почти наверняка будет доволен. Что правда, до игры с Шотландией будет оставаться еще две недели, а потому необходимы новые спарринг-партнеры. Говорят, что есть контакты с некими африканскими сборными… Вряд ли последние сейчас смогут выставить против нас оптимальные составы, да и по стилистике футбола на африканском континенте не так много команд, способных имитировать игру Шотландии, но… Если не будет возможности смоделировать тактику, то хотя бы появится дополнительный шанс улучшить физику и уровень командных взаимодействий.