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11 мая 2022, 13:26 |
126
0

ВИДЕО. Клопп про чемпионскую игру и трансфер Холанда

Новое интересное видео от Sport.ua

11 мая 2022, 13:26 |
126
0
ВИДЕО. Клопп про чемпионскую игру и трансфер Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию запись фрагмента пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Астон Вилла» – «Ливепуль» (2:1).

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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