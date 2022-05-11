10.05.2022, FT 1 : 2
Англия11 мая 2022, 13:26 |
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ВИДЕО. Клопп про чемпионскую игру и трансфер Холанда
Новое интересное видео от Sport.ua
11 мая 2022, 13:26 |
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Вашему вниманию запись фрагмента пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Астон Вилла» – «Ливепуль» (2:1).
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
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