Ливерпуль одержал трудную победу над Астон Виллой и догнал МанСити по очкам

10 мая в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Астон Виллы» (2:1).

Победа команде Юргена Клоппа далась непросто. В дебюте игры команды обменялись голами, а победный гол во втором тайме забил Садио Мане.

«Ливерпуль» догнал «МанСити» по очкам (по 86), однако у «горожан» остается одна игра в запасе в борьбе за титул АПЛ.

АПЛ. 33-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2

Голы: Дуглас Луис, 3 – Матип, 6, Мане, 65.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь, Дуглас Луис, Макгинн, Накамба (Чуквуемека, 62), Коутинью (Буэндия, 70), Уоткинс (Траоре, 81), Ингс.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Цимикас, Матип, Александр-Арнолд, Фабиньо (Хендерсон, 30), Кейта, Джонс (Тьяго Алькантара, 62), Диас (Салах, 72), Мане, Диогу Жота.

Судья: Мосс (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine