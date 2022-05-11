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  4. Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
10.05.2022, FT 1 : 2
Ливерпуль
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Англия
11 мая 2022, 01:55 | Обновлено 11 мая 2022, 02:34
88
0

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 33-го тура чемпионата Англии

11 мая 2022, 01:55 | Обновлено 11 мая 2022, 02:34
88
0
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

10 мая в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Астон Виллы» (2:1).

Победа команде Юргена Клоппа далась непросто. В дебюте игры команды обменялись голами, а победный гол во втором тайме забил Садио Мане.

«Ливерпуль» догнал «МанСити» по очкам (по 86), однако у «горожан» остается одна игра в запасе в борьбе за титул АПЛ.

АПЛ. 33-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2

Голы: Дуглас Луис, 3 – Матип, 6, Мане, 65.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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