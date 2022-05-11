10 мая в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Астон Виллы» (2:1).

Победа команде Юргена Клоппа далась непросто. В дебюте игры команды обменялись голами, а победный гол во втором тайме забил Садио Мане.

«Ливерпуль» догнал «МанСити» по очкам (по 86), однако у «горожан» остается одна игра в запасе в борьбе за титул АПЛ.

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АПЛ. 33-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2

Голы: Дуглас Луис, 3 – Матип, 6, Мане, 65.