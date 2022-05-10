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Чемпионат Англии
Астон Вилла
10.05.2022 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2022, 05:42 | Обновлено 10 мая 2022, 06:00
79
0

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая в 22:00 перенесенный матч 33-го тура чемпионата Англии

10 мая 2022, 05:42 | Обновлено 10 мая 2022, 06:00
79
0
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая в 22:00 в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии играют «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

За 3 поединка до конца команда Юргена Клоппа в борьбе за чемпионство отстает от «Ман Сити» на 3 очка.

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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