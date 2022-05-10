10 мая в 22:00 в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии играют «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

За 3 поединка до конца команда Юргена Клоппа в борьбе за чемпионство отстает от «Ман Сити» на 3 очка.

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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