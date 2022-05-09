Во вторник, 10 мая, состоится перенесенный поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на домашнем стадионе «Вилла Парк» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Астон Вилла

Команда Стивена Джеррарда занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. В прошлом сезоне «Львы» финишировали как раз на 11-й строчке, поэтому пока прогресса не видно. Впрочем, на старте сезона под руководством Дина Смита «Астон Вилла» и вовсе находилась недалеко от зоны вылета.

Побороться за зону еврокубков у подопечных Джеррарда шансов уже нет, перед Стивеном эта задача наверняка будет стоять уже в следующем сезоне. Очевидно, что руководство клуба верит в главного тренера, что, безусловно, очень немаловажно. Предстоящий поединок для Стиви Джи очень символический, ведь он является легендой «Ливерпуля», за который будучи игроком сыграл более 500 матчей на протяжении 17 лет.

Ливерпуль

«Красные» проводят очень сильный сезон. Мерсисайдцы уже выиграли Кубок английской лиги, а также вышли в финалы Лиги чемпионов и Кубка Англии. Главный тренер Юрген Клопп заявлял о желании выиграть в сезоне все четыре трофея вместе с Премьер-лигой, однако именно со взятием чемпионского титула на внутренней арене возникли проблемы.

За три поединка до завершения чемпионата «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на три очка. До минувших выходных клубы разделял лишь один пункт, однако ничья с «Тоттенхэмом» (1:1) значительно уменьшила шансы «красных» обойти коллектив Пепа Гвардиолы. Даже три победы ничего не гарантируют, но «Ливерпуль», несомненно, постарается набрать максимум очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Чэмберс, Конса, Мингс, Кэш, Луиз, МакГинн, Динь, Ингз, Буэндиа, Уоткинс.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

10 мая, вторник