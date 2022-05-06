В субботу, 7 мая, в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча в 21:45 по Киеву. «Красные» ведут борьбу за титул чемпионов Англии, «шпоры» пытаются занять место в топ-4.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после тяжелого, но, все-же, успешного матча с «Вильярреалом» (3:2) в Лиге чемпионов вышел в финал турнира. После этого матча команда претендует на впечатляющее достижение. «Красные» выиграли Кубок английской лиги, вышли в финалы Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также ведут борьбу за титул в чемпионате. Таким образом, «Ливерпуль» может закончить сезон, выиграв четыре турнира.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают второе место, отставая от лидирующего «Ман Сити» на одно очко - 82 очка у мерсисайдцев против 83 у «горожан». Команда настроена максимально на решающую стадию сезона, в чемпионате осталось сыграть три матча, из них «Тоттенхэм» - самый грозный соперник. «Ливерпуль» успешно играет дома, команда выиграла 12 домашних матч в АПЛ подряд с впечатляюшим общим счетом - 35:2.

В отличной форме находится форвард Садио Мане, который забил 21 гол за «Ливерпуль» в сезоне и претендует на получение Золотого мяча.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» с приходом Антонио Конте не потерял свою ментальность, команда по-прежнему без трофеев в сезоне и далека от борьбы за титул. Сейчас главное сражение для «шпор» - место в зоне Лиги чемпионов. От идущего четвертым «Арсенала» «шпоры» отстают на два очка. Для «Тоттенхэма» игра с «Ливерпулем» также самая сложная из тех, что остались. Лондонцы в оставшихся играх встретятся с «Бернли» и «Норвичем».

Вторая половина апреля прошла неудачно для лондонского клуба. «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону», а также не смог обыграть «Брентфорд». Потеря очков не с самыми сильными соперниками. Команда закрыла это поражение, уверенно обыграв «Лестер» (3:1).

Прогноз на противостояние

Букмекеры больше шансов на победу дают «Ливерпулю». Успех мерсисайдцев оценивается в коэффициент 1.48, победа «Тоттенхэма» в 6.60 по линии Parimatch. Наша ставка – тотал меньше двух голов за 4.14.

7 мая, суббота