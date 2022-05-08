Англия08 мая 2022, 10:37 | Обновлено 08 мая 2022, 10:38
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Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии
08 мая 2022, 10:37 | Обновлено 08 мая 2022, 10:38
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«Ливерпуль», который продолжает битву за титул АПЛ, в матче чемпионата Англии на своем поле сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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