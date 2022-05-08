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Чемпионат Англии
Ливерпуль
07.05.2022, FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
08 мая 2022, 10:37 | Обновлено 08 мая 2022, 10:38
681
0

Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

08 мая 2022, 10:37 | Обновлено 08 мая 2022, 10:38
681
0
Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», который продолжает битву за титул АПЛ, в матче чемпионата Англии на своем поле сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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