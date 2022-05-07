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Чемпионат Англии
Ливерпуль
42 0 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2022, 21:45 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
1470
0

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 21:45 матч 36-го тура чемпионата Англии

07 мая 2022, 21:45 | Обновлено 07 мая 2022, 22:14
1470
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 21:45 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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