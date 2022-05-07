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Чемпионат Англии
Ливерпуль
07.05.2022, FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
07 мая 2022, 23:38 |
466
2

Подарок для Ман Сити. Ливерпуль потерял очки в матче с Тоттенхэмом

Хорошие новости для команды Александра Зинченко

07 мая 2022, 23:38 |
466
2
Подарок для Ман Сити. Ливерпуль потерял очки в матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», который продолжает битву за титул АПЛ, в матче чемпионата Англии на своем поле сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1.

Это отличные новости для команды Александра Зинченко.

«Манчестер Сити» в воскресенье сыграет с «Ньюкаслом» и может увеличить отрыв от Красных до трех очков. Сейчас у команд по 83 пункта.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Голы: Диас, 74 - Сон, 56

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64), Фабиньо (Кейта, 88), Алькантара, Хендерсон (Жота, 65), Салах, Диас, Мане

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис, Сессеньон (Санчес, 78), Хойбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Винкс, 85), Сон (Бергвейн, 90), Кейн

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Ливерпуль Тоттенхэм Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Дивлячись хто втратив,Тотем також втратив по сьогоднішній грі,тепер заочно з Арсом за 4 ку,надія на Лідс і Евертон,Ньюкаслу мабуть побоку.
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Сити - чемпион.
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