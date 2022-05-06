МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»
Наставник «Вест Хэма» – о вылете из Лиги Европы
Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», - сказал Мойес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги конференций
В финальной встрече сыграют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд»