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  4. МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»
Лига Европы
06 мая 2022, 02:20 | Обновлено 06 мая 2022, 02:36
73
0

МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»

Наставник «Вест Хэма» – о вылете из Лиги Европы

06 мая 2022, 02:20 | Обновлено 06 мая 2022, 02:36
73
0
МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», - сказал Мойес.

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Дэвид Мойес Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Лига Европы
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Источник УЕФА
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