МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», - сказал Мойес.