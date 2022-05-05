Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы

Сегодня в 22:00 начнется второй полуфинал Лиги Европы между «Айнтрахтом» Франкфурт и «Вест Хэмом». Первый матч немецкая команда выиграла 2:1.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко остался в запасе.