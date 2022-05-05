Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Лига Европы
05 мая 2022, 20:45 |
777
4

Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы

Составы на второй полуфинал еврокубка

05 мая 2022, 20:45 |
777
4
Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 22:00 начнется второй полуфинал Лиги Европы между «Айнтрахтом» Франкфурт и «Вест Хэмом». Первый матч немецкая команда выиграла 2:1.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко остался в запасе.

По теме:
Айнтрахт – Вест Хэм, Рейнджерс – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Нам надо готовиться к самым разным сценариям»
Айнтрахт примет Вест Хэм в ответном полуфинале Лиги Европы
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Андрей Ярмоленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»
Война | 05 мая 2022, 17:35 2
Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»
Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»

Легендарный футболист – о войне в Украине

Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Война | 05 мая 2022, 04:29 6
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии

Экс-защитник «Динамо», а ныне мэр Тбилиси недоволен

Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Другие виды | 05.05.2022, 15:22
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
Футбол | 05.05.2022, 19:20
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол | 05.05.2022, 10:31
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Всё равно придётся его выпускать.
Ответить
+3
Cherevik22
Хочу Вест Хем у фіналі! 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Cherevik22
От якби Ярмола забив сьогодні... 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
04.05.2022, 13:05 6
Бокс
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
04.05.2022, 13:36 5
Футбол
Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
03.05.2022, 23:47
Футбол
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 11
Киберспорт
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
04.05.2022, 00:35 6
Футбол
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
05.05.2022, 14:25
Война
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
05.05.2022, 06:45 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем