Лига Европы05 мая 2022, 20:45 |
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Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Составы на второй полуфинал еврокубка
05 мая 2022, 20:45 |
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Сегодня в 22:00 начнется второй полуфинал Лиги Европы между «Айнтрахтом» Франкфурт и «Вест Хэмом». Первый матч немецкая команда выиграла 2:1.
Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко остался в запасе.
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Комментарии 4
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Всё равно придётся его выпускать.
Хочу Вест Хем у фіналі!
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От якби Ярмола забив сьогодні...
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