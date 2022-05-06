Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги Европы
5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.
Айнтрахт» дома обыграл «Вест Хэм» (1:0, первый матч – 2:1) и вышел в финал, где сыграет с шотландским клубом «Рейнджерс».
Единственный гол забил форвард команды из Франкфурта Рафаэль Сантос Борре.
Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел на замену на 87-й минуте, но на исход матча повлиять не смог
Лига Европы 2021/22
1/2 финала, ответные матчи, 5 мая
Айнтрахт (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:0
Голы: Борре, 26.
Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер (Туре, 8), Тута, Соу, Костич, Камада, Роде (Якич, 76), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83), Хауге (Хрустич, 84), Кнауфф.
Вест Хэм: Ареола, Крессуэлл, Зума, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Пабло Форнальс (Бенрама, 74), Лансини (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
Предупреждения: Н'Дика, 43, Роде, 66, Чэндлер, 78, Кнауфф, 81, Трапп, 90+1 – Райс, 45+3, Антонио, 77, Бенрама, 81.
Удаления: Крессуэлл, 19.
Судья: Мансано (Испания)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Борре, 26 мин.
События матча
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