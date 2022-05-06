Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.

Айнтрахт» дома обыграл «Вест Хэм» (1:0, первый матч – 2:1) и вышел в финал, где сыграет с шотландским клубом «Рейнджерс».

Единственный гол забил форвард команды из Франкфурта Рафаэль Сантос Борре.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел на замену на 87-й минуте, но на исход матча повлиять не смог

Лига Европы 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Айнтрахт (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:0

Голы: Борре, 26.

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер (Туре, 8), Тута, Соу, Костич, Камада, Роде (Якич, 76), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83), Хауге (Хрустич, 84), Кнауфф.

Вест Хэм: Ареола, Крессуэлл, Зума, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Пабло Форнальс (Бенрама, 74), Лансини (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Н'Дика, 43, Роде, 66, Чэндлер, 78, Кнауфф, 81, Трапп, 90+1 – Райс, 45+3, Антонио, 77, Бенрама, 81.

Удаления: Крессуэлл, 19.

Судья: Мансано (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Борре, 26 мин.