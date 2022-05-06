Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор
Лига Европы
Проходит дальше Айнтрахт Ф
05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 мая 2022, 00:35 | Обновлено 06 мая 2022, 00:57
91
0

Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги Европы

06 мая 2022, 00:35 | Обновлено 06 мая 2022, 00:57
91
0
Айнтрахт – Вест Хэм – 1:0. Ярмоленко не завоюет титул. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.

Айнтрахт» дома обыграл «Вест Хэм» (1:0, первый матч – 2:1) и вышел в финал, где сыграет с шотландским клубом «Рейнджерс».

Единственный гол забил форвард команды из Франкфурта Рафаэль Сантос Борре.

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел на замену на 87-й минуте, но на исход матча повлиять не смог

Лига Европы 2021/22

1/2 финала, ответные матчи, 5 мая

Айнтрахт (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:0

Голы: Борре, 26.

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер (Туре, 8), Тута, Соу, Костич, Камада, Роде (Якич, 76), Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83), Хауге (Хрустич, 84), Кнауфф.

Вест Хэм: Ареола, Крессуэлл, Зума, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Пабло Форнальс (Бенрама, 74), Лансини (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Н'Дика, 43, Роде, 66, Чэндлер, 78, Кнауфф, 81, Трапп, 90+1 – Райс, 45+3, Антонио, 77, Бенрама, 81.

Удаления: Крессуэлл, 19.

Судья: Мансано (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Борре, 26 мин.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
19’
Аарон Крессвелл (Вест Хэм) получает красную карточку.
По теме:
Марсель – Фейеноорд – 0:0. Нули в пользу Нидерландов. Видеообзор матча
Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Рома – Лестер – 1:0. Победный мяч Абрахама. Видео гола и обзор матча
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм видео голов и обзор Рафаэль Сантос Борре Андрей Ярмоленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Футбол | 05 мая 2022, 17:33 9
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови

Валерий Василенко в предвкушении «венца сезона»

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол | 05 мая 2022, 10:31 0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Футбол | 05.05.2022, 22:15
ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.05.2022, 01:02
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Реал – Манчестер Сити – 3:1 (д.в.). Видео голов и обзор матча
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
Война | 05.05.2022, 14:25
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
04.05.2022, 13:36 5
Футбол
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 28
Футбол
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
05.05.2022, 20:46 21
Футбол
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
05.05.2022, 15:22 6
Другие виды
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
04.05.2022, 05:16
Война
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 12
Киберспорт
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
05.05.2022, 08:53
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем