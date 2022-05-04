Байндл не смогла выиграть стартовый матч на турнире в Германии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) завершила выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.



В стартовой встрече украинка уступила Полоне Херцог из Словении (№164 WTA).



Висбаден. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 3:6



Далее по сетке у Херцог восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.