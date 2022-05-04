ITF04 мая 2022, 13:57 |
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Байндл не смогла выиграть стартовый матч на турнире в Германии
Катерина проиграла Полоне Херцог в Висбадене
04 мая 2022, 13:57 |
112
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) завершила выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.
В стартовой встрече украинка уступила Полоне Херцог из Словении (№164 WTA).
Висбаден. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 3:6
Далее по сетке у Херцог восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.
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