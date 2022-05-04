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  4. Байндл не смогла выиграть стартовый матч на турнире в Германии
ITF
04 мая 2022, 13:57 |
112
0

Байндл не смогла выиграть стартовый матч на турнире в Германии

Катерина проиграла Полоне Херцог в Висбадене

04 мая 2022, 13:57 |
112
0
Байндл не смогла выиграть стартовый матч на турнире в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№136 WTA) завершила выступления в рамках грунтового 100-тысячника ITF в Висбадене.
 
В стартовой встрече украинка уступила Полоне Херцог из Словении (№164 WTA). 
 
Висбаден. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 3:6
 
Далее по сетке у Херцог восьмая сеяная немка Юле Нимаер или победительница квалификации Екатерина Макарова.

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Источник Sport.ua
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