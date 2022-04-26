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Организаторы Уимблдона объяснили, почему забанили игроков из рф и беларуси

Британцы считают, что приняли самое правильное решение в текущей ситуации

  • 26.04.2022 20:13
  • 1082 просмотра
  • 2 комментария
Организаторы Уимблдона объяснили, почему забанили игроков из рф и беларуси
© Уимблдон

Глава Всеанглийского теннисного клуба Йен Хьюитт прокомментировал отстранение игроков из россии и беларуси от участия в Уимблдоне.
 
«Мы считаем, что это экстремальная и исключительная ситуация, которая уводит нас далеко за пределы интересов тенниса. Продолжающееся вторжение России и катастрофический ущерб нанесенный миллионам жизней в Украине, были осуждены во всем мире более чем 140 странами. Правительство, промышленность, спортивные и творческие институты — все играют свою роль в усилиях по ограничению глобального влияния россии, включая любую выгоду от торговых, культурных или спортивных демонстраций силы.
 
В рамках этого ответа, правительство Великобритании разработало руководство для спортивных организаций и мероприятий в Великобритании с конкретной целью - ограничить влияние россии. Мы приняли во внимание это указание, как и должны, как важное событие и как один из ведущих британских институтов. Уточним для ясности: не допускается автоматическое участие в Уимблдоне только на основании рейтинга.
 
После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум твердым выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы бы рисковали тем, что их успех или участие в Уимблдоне были бы использованы в интересах пропагандистской машины российского режима, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей.
 
Мы понимаем и глубоко сожалеем о последствиях этого решения, которые скажутся на каждом, кого оно коснется, но так много невинных людей страдают в результате этой ужасной войны. В тоже время, будучи обязанными действовать, мы считаем, что приняли самое ответственное решение, возможное в данных обстоятельствах. В рамках позиции правительства, нет реальной альтернативы тому решению, которое мы приняли в этой поистине исключительной и трагической ситуации», – заявил Хьюитт. 

Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Макс Максов, 26.04.2022 21:08
    +3
    Я думаю тут нічого, не потрібно пояснювати! Увесь світ все бачить і розуміє...
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    online
    𝔖𝔥𝔞𝔪𝔴𝔢𝔧, 26.04.2022 21:30
    0
    Британцы не сцыкуны...
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